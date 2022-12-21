Командой года признан футбольный клуб «Шериф», который в текущем сезоне достиг очередных успехов на внутренней и европейской аренах.
«2022-й год вновь стал удачным для нашего клуба: победа (20-я по счёту) в чемпионате Молдовы, победа в Кубке Молдовы – Молдтелеком, участие в групповом турнире Лиги Европы УЕФА и выход в весеннюю часть Лиги конференций УЕФА», - подчеркнула пресс-служба жёлто-чёрных.
В списке сильнейших – паралимпиец Дмитрий Лавров. В этом году тираспольчанин стал семикратным чемпионом России по настольному теннису и достойно проявил себя в составе сборной России. В его копилке много новых медалей, в том числе серебро Международных паралимпийских игр.
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Среди лауреатов – гребцы Иван Коршунов и Кирилл Высоцкий-Шестаков. Этой осенью гонщики совершили прорыв в академической гребле республики – попали в топ-5 сильнейших экипажей мира на соревнованиях в чешском городе Рачице. В списке ещё двое бендерских гребцов: Дмитрий Зинченко и Никита Наумчук.
Представители единоборств в очередной раз заявили о себе на международных стартах. Боксёры Януш Караван и Николай Бурдюжа стали серебряным и бронзовым призёрами чемпионата Европы U-18. Продолжила покорять европейский ринг и Дарья Козорез – тираспольчанка взошла на пьедестал чемпионата Европы U-22.
На фото Януш Караван
В числе постоянных лауреатов – кикбоксеры физкультурно-спортивного общества «Динамо-центр» МВД ПМР. Заслуженный мастер спорта Максим Казаку и Мастер спорта международного класса Виктор Нечитайло завоевали множество наград, в том числе золото турнира «Россия – спортивная держава», который проходил в октябре.
Место в итоговом топе заслужили и борцы греко-римского стиля из Бендер и Тирасполя. Илья Черновол взял бронзу на юниорском чемпионате Европы-U20, Семен Бреккель – бронзовый призёр чемпионата Европы U-23, Артём Деляну стал третьим на молодёжном чемпионате Европы.
За успехом каждого атлета стоит труд тренеров. Координационный совет по спорту республики отметил 14 наставников.