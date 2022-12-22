Ежегодная операция «Тонкий лёд» уже стартовала. С 19 декабря сотрудники главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД: беседуют с рыбаками, патрулируют самые популярные места зимней рыбалки, напоминают любителям отдыха у водоёмов о безопасности, сообщает пресс-центр ведомства.
Об опасностях замёрзших водоёмов спасатели рассказывают и школьникам. Такие занятия уже прошли в Тирасполе, Рыбнице и Слободзее, передаёт пресс-служба МВД ПМР
Специалисты напоминают:
строго запрещено выходить на лёд в состоянии опьянения, человек не может оценить ситуацию, до беды в таком случае рукой подать;
опасно выходить на лёд в сумерки и ночью, в туман, снегопад или дождь;
нельзя проверять прочность льда ударом ноги;
без сопровождения взрослых детям нельзя приближаться к водоёмам.
Тонкий лёд часто образуется у берега, около вмёрзших предметов и подземных источников. Ненадёжным также является лёд, припорошенный снегом. Важно помнить, что для нашего региона характерны «температурные качели». Минус ночью запросто может смениться плюсом днём. За это время лёд подтает, прочность его значительно снизится, находиться на нём будет опасно для жизни.
Если случилась беда, немедленно звоните в единую службу спасения «101».