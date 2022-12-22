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Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Украины

Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Украины

Ниагарский водопад в провинции Онтарио в Канаде окрасился в желто-голубые цвета украинского флага в знак поддержки Киева и президента Зеленского, пишет unian.net

Теперь водопад подсвечивается желтым и голубым, но при этом периодически погружается в полную тьму. По замыслу это должно символизировать блэкаут на Украине. Таким образом всемирноизвестная туристическая локация присоединилась к символической международной акции Light Up Ukraine, которую вчера провели страны-партнеры Украины. В разных городах мира на определенное время выключали подсветку знаковых зданий или локаций. Так организаторы хотели обратить внимание на уничтожение россиянами энергетической инфраструктуры Украины и отсутствие света в домах украинцев, а также собрать деньги на закупку 1000 генераторов для украинских больниц

Флешмоб, который назвали "Единство 24" запущен в западных странах с 21 декабря. К нему уже присоединились Колизей в Риме, здание оперы в Сиднее, Трафальгарская площадь в Лондоне, а также некоторые другие туристические объекты в Эдинбурге, Брюсселе, Париже, Порто, Торонто.

Также иллюминацию в знак солидарности с Украиной время от времени отключают на главных Рождественских елках во многих европейских городах. Предполагается, что это должно сподвигнуть европейцев на экономию электроэнергии, а сохраненные деньги они затем должны отправить в помощь Киеву.

Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Украины
На Ниагарском водопаде выключили подсветку в поддержку Украины / фото instagram.com/niagaraparks/

Постпред Украины в ООН опубликовал новый флаг Украины

Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Украины
Иллюстрация: соцсети

Постпред Украины в ООН опубликовал в «Твиттере» новый флаг Украины, обратила внимание сегодня, 22 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!», — написала дипломат в своем телеграм-канале, пишет eadaily.com

Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Украины

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  • Сегодня, 12:47
  • DTV
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