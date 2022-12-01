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Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств

Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о крайне напряженной гуманитарной обстановке в Нагорном Карабахе из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора и невыполнении российскими миротворцами своей миссии, сообщает interfax.ru

"Создавшийся в Лачинском коридоре (связывает Нагорный Карабах с Арменией - ИФ) кризис все еще не получил своего решения. В результате незаконной блокады со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан должен гарантировать беспрепятственное передвижение.

"Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев - не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - отметил Пашинян.

Он также заявил о необходимости активизации международного сообщества в решении нагорно-карабахской проблемы.

"Необходимо также активно работать для направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

В Кремле заверили, что РФ делает все для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в зоне Нагорного Карабаха действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Армении и Азербайджана и делают все для обеспечения порядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт interfax.ru

"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны межу сторонами", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы", - добавил Песков.

Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна, обвинившего российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за Лачинским коридором.
  • Сегодня, 13:04
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