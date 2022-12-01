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Молдова и Азербайджан оказались в числе стран СНГ, где хуже всего относятся к России

Молдова и Азербайджан оказались в числе стран СНГ, где хуже всего относятся к России

В Молдове и Азербайджане хуже всего из стран СНГ относятся к России. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на результаты проведенного в августе-ноябре соцопроса по заказу Россотрудничества в десяти странах "ближнего зарубежья", передает point.md ссылаясь на infotag.md

Согласно исследованию, лишь 40% опрошенных в Молдове и 38% в Азербайджане положительно относятся к России, в то время как в Таджикистане - 95%, а в Южной Осетии, которую социологи тоже считают страной, - 97%.

Наиболее дружественной страной молдаване считают Германию - 62%, в то время как недружественной - Россию (28%). Но они же, больше всего заинтересованы в финансовой помощи из России (82%), в поставках техники и оборудования (84%), продовольствия и предметов первой необходимости (71%).

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