В Молдове и Азербайджане хуже всего из стран СНГ относятся к России. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на результаты проведенного в августе-ноябре соцопроса по заказу Россотрудничества в десяти странах "ближнего зарубежья", передает point.md ссылаясь на infotag.md
Согласно исследованию, лишь 40% опрошенных в Молдове и 38% в Азербайджане положительно относятся к России, в то время как в Таджикистане - 95%, а в Южной Осетии, которую социологи тоже считают страной, - 97%.
Наиболее дружественной страной молдаване считают Германию - 62%, в то время как недружественной - Россию (28%). Но они же, больше всего заинтересованы в финансовой помощи из России (82%), в поставках техники и оборудования (84%), продовольствия и предметов первой необходимости (71%).