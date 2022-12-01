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МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

В ситуационном центре МВД ПМР состоялся запуск системы комплексного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

В 10:00 представители МВД и СЗАО «Интерднестрком» (IDC) протестировали информационную систему «Молния». На телефоны абонентов Приднестровья, которые поддерживают связь VoLTE, пришло СМС-сообщение со звуковым сигналом. Информация также появилась на телевидении и радио, передаёт пресс-центр МВД.

«Молния» была разработана по распоряжению Президента ПМР. Глава государства в начале года поручил усовершенствовать механизм информирования населения об опасностях, которые возникают при чрезвычайных ситуациях. На протяжении нескольких месяцев специалисты МВД и IDC трудились над созданием программного обеспечения. Результат объёмной работы представили сегодня.

За включение механизма единовременного запуска системы будет отвечать оперативный дежурный в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР. Для каждой ситуации специалисты разработали определённый текст. В случае реальной угрозы на телефон будут приходить сообщения с рекомендациями о том, как необходимо действовать при наступлении неприятных событий. Информация будет также доводиться по телевидению и радио.

«Тестирование системы прошло успешно. Совместная работа "Интерднестркома" и сотрудников Министерства внутренних дел была оценена руководством республики положительно», - отметил глава МВД Виталий Нягу.

МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

МВД: Система оповещения населения при ЧС «Молния» успешно протестирована

фото mvdpmr
  • Сегодня, 15:24
  • DTV
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