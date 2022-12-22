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Почти 200 человек в этом году трудоустроил Тираспольский Центр занятости

Почти 200 человек в этом году трудоустроил Тираспольский Центр занятости

За 11 месяцев этого года столичному Центру занятости удалось трудоустроить 194 человека, которые обладали статусом безработного. Как сообщается на сайте тираспольской госадминистрации, среди мужчин средний возраст безработного – 42 года, среди женщин – 41.

Заместитель директора по страхованию от безработицы Центра занятости г. Тирасполя Марина Яровая сообщила: чтобы найти работу, можно зайти на сайт Единого госфонда соцстрахования, где указана необходимая информация. По её словам, сложнее всего найти работу людям с особенностями здоровья. На учёте состоит немало граждан с инвалидностью. Для них разработаны тренинговые программы, также им оказывается психологическая поддержка и предоставляется сопровождение в трудоустройстве.

«Мы даём им запросы, затем они идут с ними к лечащим врачам, которые дают им рекомендации, пишут диагноз и указывают, какие есть ограничения по состоянию здоровья. И уже согласно возрасту, образованию, опыту работы, методическим рекомендациям и заключению врачебной комиссии мы подбираем подходящую работу. Это довольно сложный процесс», – отметила специалист.

Легче всего трудоустроить тех, кто получил среднее профобразование. Наиболее востребованные профессии – помощники воспитателя, кухонные работники, охранники, водители, разнорабочие в строительной сфере и т. п.

Чтобы помочь приднестровцам от 16 лет и старше, в центре регулярно проводят консультации и профориентационные курсы. Также граждане, которым сложно найти работу по своей специальности, могут бесплатно переквалифицироваться. В учреждении оказывают поддержку и несовершеннолетним – их направляют на курсовую подготовку либо обучают по спецпрограмме.

Центр сотрудничает с предприятиями, резидентами по Тирасполю, а также с близлежащими населёнными пунктами – сёлами Слободзейского района. Работодатели подают заявки, заполняют соответствующую форму о наличии свободных вакантных мест. Как отметила замдиректора, в текущем году предприятия и организации заявили о 2107 вакансиях, из них 1376 – рабочие, 731 – служащие. За помощью в трудоустройстве обратились 2232 человека, из них зарегистрировали – 1087. Больше всего соискателей приходится на осенний период.

По закону на учёте гражданин может состоять в течение девяти месяцев – в это время ему выплачивают пособие. Если человек находит работу раньше, его снимают с учёта за день до трудоустройства. Если по какой-либо причине гражданин не смог трудоустроиться, он может повторно обратиться в службу занятости через год и шесть месяцев.

Специалисты отмечают, что в городе наблюдается тенденция снижения уровня безработицы.
  • Сегодня, 15:33
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