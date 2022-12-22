За 11 месяцев этого года столичному Центру занятости удалось трудоустроить 194 человека, которые обладали статусом безработного. Как сообщается на сайте тираспольской госадминистрации, среди мужчин средний возраст безработного – 42 года, среди женщин – 41.
Заместитель директора по страхованию от безработицы Центра занятости г. Тирасполя Марина Яровая сообщила: чтобы найти работу, можно зайти на сайт Единого госфонда соцстрахования, где указана необходимая информация. По её словам, сложнее всего найти работу людям с особенностями здоровья. На учёте состоит немало граждан с инвалидностью. Для них разработаны тренинговые программы, также им оказывается психологическая поддержка и предоставляется сопровождение в трудоустройстве.
«Мы даём им запросы, затем они идут с ними к лечащим врачам, которые дают им рекомендации, пишут диагноз и указывают, какие есть ограничения по состоянию здоровья. И уже согласно возрасту, образованию, опыту работы, методическим рекомендациям и заключению врачебной комиссии мы подбираем подходящую работу. Это довольно сложный процесс», – отметила специалист.
Легче всего трудоустроить тех, кто получил среднее профобразование. Наиболее востребованные профессии – помощники воспитателя, кухонные работники, охранники, водители, разнорабочие в строительной сфере и т. п.
Чтобы помочь приднестровцам от 16 лет и старше, в центре регулярно проводят консультации и профориентационные курсы. Также граждане, которым сложно найти работу по своей специальности, могут бесплатно переквалифицироваться. В учреждении оказывают поддержку и несовершеннолетним – их направляют на курсовую подготовку либо обучают по спецпрограмме.
Центр сотрудничает с предприятиями, резидентами по Тирасполю, а также с близлежащими населёнными пунктами – сёлами Слободзейского района. Работодатели подают заявки, заполняют соответствующую форму о наличии свободных вакантных мест. Как отметила замдиректора, в текущем году предприятия и организации заявили о 2107 вакансиях, из них 1376 – рабочие, 731 – служащие. За помощью в трудоустройстве обратились 2232 человека, из них зарегистрировали – 1087. Больше всего соискателей приходится на осенний период.
По закону на учёте гражданин может состоять в течение девяти месяцев – в это время ему выплачивают пособие. Если человек находит работу раньше, его снимают с учёта за день до трудоустройства. Если по какой-либо причине гражданин не смог трудоустроиться, он может повторно обратиться в службу занятости через год и шесть месяцев.
Специалисты отмечают, что в городе наблюдается тенденция снижения уровня безработицы.