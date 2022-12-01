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В Слободзее изучат возможность создания в районе ещё одного дома ветеранов

В Слободзее изучат возможность создания в районе ещё одного дома ветеранов

В Слободзейской госадминистрации прошла сессия Совета народных депутатов. В повестку дня были включены 12 вопросов, среди которых открытие ещё одного дома ветеранов на территории района. Глава госадминистрации Василий Тищенко обратил внимание депутатов на необходимость решения вопроса, связанного с размещением одиноких людей престарелого возраста.

На сайте местной госадминистрации сообщается, что в ходе сессии также был рассмотрен отчёт Слободзейского отдела охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в группе риска.

Главный специалист отдела Елена Игнатова рассказала, что на данный момент на учёте состоят 64 детей-сирот и 300 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 180 находятся под опекой физических лиц, 176 – в государственных учреждениях, 19 – в детском доме семейного типа «Надежда», 19 обучаются в профессиональных учреждениях.

Говорили и об исполнении местного бюджета за 9 месяцев. План по доходам был выполнен на 128,1% - поступили доходы в сумме 105 580 179 рублей. Расходы составили 161 605 756 рублей, или 88,3% от запланированного. Большая часть расходов была направлена на финансирование социально защищённых статей.

В продолжение сессии депутатам был представлен новый председатель постоянной депутатской комиссии по законности, защите прав человека, регламенту, мандатам, депутатской деятельности и этике. На эту должность была избрана председатель Совета – глава администрации села Парканы, депутат избирательного округа № 30 Наталья Доброва.
  • Сегодня, 16:44
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