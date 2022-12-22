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С начала года диаспора перевела в Молдову рекордные 1,59 млрд долларов

С начала года диаспора перевела в Молдову рекордные 1,59 млрд долларов

Граждане Молдовы отправили домой эквивалент 1,592 миллиарда долларов за 11 месяцев 2022 года, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы, сообщает eNews.

В ноябре молдаване, работающие за границей, отправили домой 153,16 млн долларов, и эта сумма не изменилась по сравнению с октябрем, пишет point.md

Предыдущий рекорд был установлен 14 лет назад в 2008 году, когда объем денежных переводов составил 1,4 миллиарда долларов. Прогнозы показывают, что в 2022 году молдавские переводы зафиксируют новый рекорд - 1,7 миллиарда долларов.

Роль денежных переводов во всем мире, а не только в Молдове, заключается в финансировании потребления. То, что эти денежные переводы непосредственно не способствовали росту инвестиций, не превращались непосредственно в инвестиции, является абсолютно нормальной ситуацией, поскольку основные факторы, определявшие эмиграцию и, соответственно, рост денежных переводов, носили социально-экономический характер, то есть из-за бедности уехавшие не успели покрыть это потребление из внутренних источников. Соответственно, денежные переводы логично компенсируют этот недостаток доходов на местном уровне.

По данным Международной организации по миграции, более 237 тысяч семей из Республики Молдова получают деньги от родственников, работающих за границей, и почти половина из них полностью зависит от денежных переводов.

В настоящее время за рубежом проживает около 1 миллиона молдавских граждан.
  • Сегодня, 17:01
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