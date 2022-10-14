Правительство Швейцарии приняло решение не признавать в стране «третий пол» или отказ от традиционной гендерной системы, в которой есть только мужской и женский полы, поскольку нововведения потребовали бы множественных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве. Об этом сообщается на сайте швейцарского кабмина.
В заявлении говорится, что традиционный принцип остается глубоко укоренившимся в обществе этой страны. В настоящее время в свидетельстве о рождении в Швейцарии есть графа о поле ребенка: женский и мужской. Указывать пол необходимо в обязательном порядке, сообщает Газета.ru
В правительстве отметили, что при принятии поправок, в частности, пришлось бы внести изменения в конституцию Швейцарии о воинской и гражданской службе, а также в разные регистры.
Ранее сообщалось, что в школах США на 582% увеличилось количество учеников, не относящих себя ни к одному полу.
В школах Мэриленда, США, было проведено исследование, результаты которого показали, что на 582% увеличилось количество учеников, которые не считают себя ни мальчиками, ни девочками, сообщило Headline USA.
Согласно правилам, школьная администрация обязана хранить в секрете любую информацию о половой принадлежности ученика от его родителей. Если школьник разрешит, то школа может рассказать его маме и папе.
Результаты исследования показывают, что из года в год растет число детей, которые не могут определиться с гендером, при этом этим вопросом они задаются в раннем возрасте — в средней и начальной школе.