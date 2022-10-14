Dnestr.TV

 
0

В Швейцарии отказались признавать «третий пол»

В Швейцарии отказались признавать «третий пол»

Правительство Швейцарии приняло решение не признавать в стране «третий пол» или отказ от традиционной гендерной системы, в которой есть только мужской и женский полы, поскольку нововведения потребовали бы множественных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве. Об этом сообщается на сайте швейцарского кабмина.

В заявлении говорится, что традиционный принцип остается глубоко укоренившимся в обществе этой страны. В настоящее время в свидетельстве о рождении в Швейцарии есть графа о поле ребенка: женский и мужской. Указывать пол необходимо в обязательном порядке, сообщает Газета.ru

В правительстве отметили, что при принятии поправок, в частности, пришлось бы внести изменения в конституцию Швейцарии о воинской и гражданской службе, а также в разные регистры.

Ранее сообщалось, что в школах США на 582% увеличилось количество учеников, не относящих себя ни к одному полу.

В школах Мэриленда, США, было проведено исследование, результаты которого показали, что на 582% увеличилось количество учеников, которые не считают себя ни мальчиками, ни девочками, сообщило Headline USA.

Согласно правилам, школьная администрация обязана хранить в секрете любую информацию о половой принадлежности ученика от его родителей. Если школьник разрешит, то школа может рассказать его маме и папе.

Результаты исследования показывают, что из года в год растет число детей, которые не могут определиться с гендером, при этом этим вопросом они задаются в раннем возрасте — в средней и начальной школе.
  • Сегодня, 17:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна