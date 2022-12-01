Dnestr.TV

 
0

Около 300 детских рисунков вышли в финал конкурса «Улица и её опасности»

Около 300 детских рисунков вышли в финал конкурса «Улица и её опасности»

Ежегодно в преддверии зимних каникул в республике проходит творческий конкурс «Улица и её опасности». Мероприятие проводится в рамках реализации Стратегии развития безопасности дорожного движения в ПМР.

Его цель – формирование у детей навыков культуры поведения на дороге, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Первый этап конкурса проходил в городах и районах республики. Участие в нём приняли воспитанники детсадов, школьники, учащиеся системы дополнительного образования, организаций специального, коррекционного образования и представители отрядов ЮИД.

В финал вышло около 300 детских работ. Лучшие из лучших будут определены в номинациях: «Безопасная дорога глазами детей», «Внимание! Каникулы без ДТП!», «Школа дорожной безопасности», а также «ЮИД – наш ориентир», где ребята представили работы в формате поздравительных открыток.

В составе жюри представители Министерства просвещения и МВД, в числе которых – сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья.

Инспекторы ГАИ отмечают, что уровень работ с каждым годом растёт и выбрать лучшую из множества достойных становится сложнее. Во многих рисунках дети отразили темы профилактических мероприятий, проводимых госавтоинспекторами в течение года, в том числе совместно с Минпросом. Это говорит лишь об одном: работа агитационного и профилактического характера не остаётся незамеченной.

Итоги конкурса подведут до конца года. Тогда и станут известны победители и призёры.

Около 300 детских рисунков вышли в финал конкурса «Улица и её опасности»

Около 300 детских рисунков вышли в финал конкурса «Улица и её опасности»

Около 300 детских рисунков вышли в финал конкурса «Улица и её опасности»

Около 300 детских рисунков вышли в финал конкурса «Улица и её опасности»
  • Вчера, 09:15
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна