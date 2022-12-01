Ежегодно в преддверии зимних каникул в республике проходит творческий конкурс «Улица и её опасности». Мероприятие проводится в рамках реализации Стратегии развития безопасности дорожного движения в ПМР.
Его цель – формирование у детей навыков культуры поведения на дороге, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Первый этап конкурса проходил в городах и районах республики. Участие в нём приняли воспитанники детсадов, школьники, учащиеся системы дополнительного образования, организаций специального, коррекционного образования и представители отрядов ЮИД.
В финал вышло около 300 детских работ. Лучшие из лучших будут определены в номинациях: «Безопасная дорога глазами детей», «Внимание! Каникулы без ДТП!», «Школа дорожной безопасности», а также «ЮИД – наш ориентир», где ребята представили работы в формате поздравительных открыток.
В составе жюри представители Министерства просвещения и МВД, в числе которых – сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья.
Инспекторы ГАИ отмечают, что уровень работ с каждым годом растёт и выбрать лучшую из множества достойных становится сложнее. Во многих рисунках дети отразили темы профилактических мероприятий, проводимых госавтоинспекторами в течение года, в том числе совместно с Минпросом. Это говорит лишь об одном: работа агитационного и профилактического характера не остаётся незамеченной.
Итоги конкурса подведут до конца года. Тогда и станут известны победители и призёры.