Немецкая авиакомпания Lufthansa из ничего устроила грандиозный скандал с ребенком посла Болгарии в США и бывшего министра обороны Георгия Панайотова, сообщает издание Novinite..
Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, назвав Болгарию "частью Российской Федерации", передаёт ria.ru
"Я отправляю своего сына в Болгарию на Рождество. Он летит (авиакомпанией – ред.) Lufthansa в Софию через Франкфурт. Я заказываю сопровождающего, который бы забрал его с самолета, прибывающего из Вашингтона во Франкфурт, и посадил его на самолет, убывающий в Софию, поскольку аэропорт Франкфурта – большой, а Тео 12 лет, и он никогда не летал один", - цитирует издание заявление Панайотова.
Посол Болгарии отметил, что заплатил за сопровождение в аэропорту Франкфурта и получил подтверждение от компании, но в день вылета получил сообщение об отмене услуги.
"Причина, приведенная Lufthansa: Болгария – часть Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы и травмировал ребенка", - добавил Панайотов.
Как пишет издание, позднее дипломат сообщил, что экипаж помог его 12-летнему сыну добраться до самолета, который вылетал из Франкфурта в болгарскую столицу. Панайотов подчеркнул, что не собирается добиваться компенсации от Lufthansa компенсации, но будет требовать объяснений.
Бывший министр назвал объяснение авиакомпании абсурдным и скандальным, но добавил, что не намерен добиваться компенсации. “Я, конечно, попрошу объяснений. Я также благодарю вас за интерес со стороны СМИ, но в данном случае я предпочитаю не привлекать СМИ", - также отметил Георгий Панайотов.
“Я не сомневаюсь, что инцидент произошел из-за неграмотности / полуграмотности / небрежности. Что очень плохо, но не драматично, не говоря уже о трагедии. Я надеюсь, что Тео воспринимает это как шутку в жизни, и я надеюсь, что это ни с кем не случится ", - написал он.
Посол в США также обращается к людям, которые "даже в этом случае не смогли преодолеть злобу, будь то личную или политическую":
"Старайся быть хорошим, будь умным, как бы тяжело это ни было, старайся сочувствовать тем, кто попал в беду. И смотри дальше своего носа. Мир большой и интересный", написал Панайотов
Комментариями на эту тему под публикацией посла поделились два других бывших министра обороны.
"Это для дела о крупной компенсации! Не говоря уже о том, что также следует предпринять демарш ", - написал Драгомир Заков и добавил: "Что они просто прибили Z к вам. Это психическое домогательство".
Велизар Шаламанов, с другой стороны, поставил под сомнение реальные причины, по которым Lufthansa действовала таким образом.
"И, может быть, это не ошибка, просто бизнес более прямой... Мы просто всегда должны рассматривать все варианты, чтобы понять ситуацию. Давайте послушаем объяснения Lufthansa, и давайте также знать, что мы должны каждый день доказывать, что мы не подчиняемся Кремлю, что мы независимая, свободная, суверенная европейская страна в НАТО - давайте напоминать себе и убедиться, что союзники также знают и понимают это, а не вычеркните нас и ждите, пока мы проясним ситуацию ", - написал он.