Изображение форварда Лионеля Месси может появиться на банкнотах в Аргентине после победы национальной сборной на ЧМ-2022.
Центробанк Аргентины намерен выпустить банкноты с изображением Лионеля Месси, который был признан лучшим игроком завершившегося в Катаре чемпионата мира по футболу. Об этом информирует El Financiero. Планируется, что изображение семикратного обладателя «Золотого мяча» поместят на купюру номиналом в 1000 песо.
На обратной стороне купюры может появиться надпись La Scaloneta, прозвище главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, сообщает vedomosti.ru На нынешней банкноте в 1000 аргентинских песо образца 2017 г. изображена птица рыжий печник.
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 г. в Катаре. В финальном матче южноамериканцы одолели предыдущих чемпионов Францию — 3:3, пенальти 4:2. Месси сделал дубль в финале и был признан лучшим игроком турнира. Он провел все семь матчей сборной без замен, забил семь мячей и отдал три голевых передачи. По первому показателю Месси отстал только от француза Килиана Мбаппе (8 голов), а по второму разделил лидерство с еще четырьмя футболистами.