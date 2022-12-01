Накануне в Тирасполе прошла научно-просветительская конференция «Советское наследие в системе духовных и культурных ценностей». Мероприятие состоялось в рамках традиционных XII исторических чтений и было посвящено 100-летию образования СССР.
В работе конференции приняла участие зампредседателя парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства Илона Тюряева. Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти и зачитала обращение спикера приднестровского парламента к участникам конференции, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«100-летний юбилей является замечательной датой для того, чтобы вновь вспомнить об СССР, оценить его достижения, а главное, вынести правильные исторические уроки из нашего прошлого. Это наша с вами история, мы рождены в Советском Союзе. Приднестровцы с трепетом относятся к наследию и памяти своих предков, к полководцам, освобождавшим нашу землю, к защитникам и героям Отечественной войны. Мы никому не позволим переписать нашу историю. Мы – наследники великой державы, и мы этим гордимся. Память о наших героях вечно будет жить в наших сердцах. Убежден, что наш народ будет и впредь хранить традиции и свое отношение к Родине, мы никогда не допустим, чтобы волны национализма захлестнули республику. Наши отцы и деды боролись за светлые идеалы, за наше мирное будущее, и мы их не подведем», – отметил в приветственном адресе председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Изучить наследие и память о советском прошлом, не допустить фальсификации истории – основная цель проекта. На конференции говорили: его участники собирали документальные свидетельства из личных и семейных архивов и музеев (школьных, на предприятиях и в организациях), записывали воспоминания приднестровцев о советском прошлом. Все эти материалы будут направлены в Центральный госархив на постоянное хранение, также их введут в научный оборот и будут представлять в различных проектах.
Начальник Госслужбы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко рассказала, что на их сайте открылась уникальная выставка, где представлено более 100 исторических документов и фотографий о советском периоде городов и сёл Приднестровья.
После официальной части конференции подвели итоги XII Республиканского творческого конкурса исторических сочинений среди учащихся «Мое советское прошлое», сообщается на [url=http://]сайте Верховного Совета[/url].