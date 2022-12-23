На заседании Правительства рассмотрели План мероприятий, приуроченных к Году агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Напомним, 2023 год в соответствии с Указом главы государства будет посвящен именно этим направлениям. В следующем году планируется проводить мероприятия по трем основным направлениям, говорится в сообщении пресс-службы Правительства ПМР.
Первое направление – развитие агропромышленного комплекса. Блок разработанных мероприятий позволит повысить продовольственную самообеспеченность государства, занятость населения в сельской местности, создать необходимые условия для инвестиционного и инновационного развития сельского хозяйства. С его помощью представляется возможным популяризировать рабочие профессии. А именно те, которые тесно связаны с сельскохозяйственным производством.
Следующим направлением является развитие сельских территорий. Оно было разработано в целях поддержания сельских населенных пунктов в надлежащем виде, а также качественного улучшения инфраструктуры. Планируется, что проведение данного комплекса работ сделает села Приднестровья более привлекательными для молодежи, предпринимателей, других категорий граждан, как следствие, повлечет за собой инвестиции в сельское хозяйство.
Заключительный комплекс мероприятий – развитие сельского туризма. Его основная идея – повышение туристической привлекательности Приднестровья.
В свою очередь глава Правительства выразил благодарность профильному министерству за проделанную работу. Александр Розенберг считает, что развитие сельского хозяйства на территории республики должно быть приоритетным направлением. Это касается и улучшения продовольственной обеспеченности на внутреннем рынке, и подготовки кадров рабочих специальностей, необходимых в реальном секторе экономики.