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Заседание Правительства: 2023 год АПК, сельского хозяйства и туризма

Заседание Правительства: 2023 год АПК, сельского хозяйства и туризма

На заседании Правительства рассмотрели План мероприятий, приуроченных к Году агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Напомним, 2023 год в соответствии с Указом главы государства будет посвящен именно этим направлениям. В следующем году планируется проводить мероприятия по трем основным направлениям, говорится в сообщении пресс-службы Правительства ПМР.

Первое направление – развитие агропромышленного комплекса. Блок разработанных мероприятий позволит повысить продовольственную самообеспеченность государства, занятость населения в сельской местности, создать необходимые условия для инвестиционного и инновационного развития сельского хозяйства. С его помощью представляется возможным популяризировать рабочие профессии. А именно те, которые тесно связаны с сельскохозяйственным производством.

Следующим направлением является развитие сельских территорий. Оно было разработано в целях поддержания сельских населенных пунктов в надлежащем виде, а также качественного улучшения инфраструктуры. Планируется, что проведение данного комплекса работ сделает села Приднестровья более привлекательными для молодежи, предпринимателей, других категорий граждан, как следствие, повлечет за собой инвестиции в сельское хозяйство.

Заключительный комплекс мероприятий – развитие сельского туризма. Его основная идея – повышение туристической привлекательности Приднестровья.

В свою очередь глава Правительства выразил благодарность профильному министерству за проделанную работу. Александр Розенберг считает, что развитие сельского хозяйства на территории республики должно быть приоритетным направлением. Это касается и улучшения продовольственной обеспеченности на внутреннем рынке, и подготовки кадров рабочих специальностей, необходимых в реальном секторе экономики.

  • Вчера, 19:33
  • DTV
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