Приднестровье наградили представителей самых открытых и прозрачных министерств и госадминистраций. Это часть административной реформы, которую уже ряд лет проводит Правительство. Одно из направлений – повышение уровня открытости органов госвласти перед гражданами, организациями, бизнесом.
Помимо общих критериев, оговоренных законом, в республике ведётся мониторинг работы министерств и ведомств в этой сфере их работы.
«В этом году лидерами этого рейтинга стали 10 органов госвласти, которые достигли высоких показателей в вопросах открытости и информативности своих ресурсов для граждан. Сегодня мы хотим наградить вас за успешную работу по обеспечению открытости органов госвласти, в которых вы работаете», – сказал заместитель председателя Правительства Станислав Касап.
По итогам анализа официальных сайтов, лучшими в этом году были признаны Министерство по социальной защите и труду, Минсельхозприроды, Минпрос и Минздрав, Минцифры, Минэкономразвития, Минфин, Госслужба по культуре и историческому наследию, а также пресс-службы Слободзейской и Бендерской госадминистрации.
Их представителям (заместителям и помощникам министров, пресс-секретарям) вручили сертификаты.