Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье определили рейтинг самых открытых для граждан ведомств

В Приднестровье определили рейтинг самых открытых для граждан ведомств

Приднестровье наградили представителей самых открытых и прозрачных министерств и госадминистраций. Это часть административной реформы, которую уже ряд лет проводит Правительство. Одно из направлений – повышение уровня открытости органов госвласти перед гражданами, организациями, бизнесом.

Помимо общих критериев, оговоренных законом, в республике ведётся мониторинг работы министерств и ведомств в этой сфере их работы.

«В этом году лидерами этого рейтинга стали 10 органов госвласти, которые достигли высоких показателей в вопросах открытости и информативности своих ресурсов для граждан. Сегодня мы хотим наградить вас за успешную работу по обеспечению открытости органов госвласти, в которых вы работаете», – сказал заместитель председателя Правительства Станислав Касап.

По итогам анализа официальных сайтов, лучшими в этом году были признаны Министерство по социальной защите и труду, Минсельхозприроды, Минпрос и Минздрав, Минцифры, Минэкономразвития, Минфин, Госслужба по культуре и историческому наследию, а также пресс-службы Слободзейской и Бендерской госадминистрации.

Их представителям (заместителям и помощникам министров, пресс-секретарям) вручили сертификаты.

источник: novostipmr.com
  • Вчера, 20:06
  • DTV
  • Просмотров: 44
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна