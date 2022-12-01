Moldovagaz в декабре передаст 166,5 млн кубометров газа, полученного от «Газпрома», в Приднестровье, в том числе для выработки МолдГРЭС электроэнергии для обоих берегов Днестра. Такое решение приняла 23 декабря Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям, учитывая сокращение «Газпромом» поставок газа в Молдову на 56,6%, сообщает newsmaker.md
Также Нацкомиссия продлила право Energocom закупать необходимые объемы электроэнергии без тендеров, с помощью прямых переговоров или на бирже.
Напомним, в начале декабря молдавская компания Energocom подписала контракт с расположенной в Приднестровье МГРЭС о закупке электроэнергии по цене $73 за МВт•ч. Как отметил тогда министр инфраструктуры Андрей Спыну, стороны договорились изучить возможность продления контракта с января по март 2023 года.
Как уточнил министр, в декабре МГРЭС поставит на правый берег 204 тыс. МВт по цене $73 за 1 мегаватт в час. Этого объема, по словам Спыну, вместе с электричеством, поступающим из Румынии, хватит, чтобы полностью покрыть потребности Молдовы. При этом Moldovagaz будет поставлять на левый берег, включая МГРЭС, 5,7 млн кубометров газа в сутки.