Граждане Украины будут пересекать границу с Республикой Молдова в период с 23 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года на основании упрощенного режима. Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям связано с тем, что в преддверии зимних праздников увеличиваются случаи, когда граждане Украины, укрывшиеся в странах Европейского Союза, возвращаются в Украину транзитом через территорию Республики Молдова.
По данным Пограничной полиции, решение КЧС исходит из того, что большая часть граждан Украины не имеет действующих проездных документов, установленных нормативно-правовой базой, имея при себе только документы, удостоверяющие личность, с которыми они бежали из Украины, соответственно на основании которых они не могут въезжать в Республику Молдова из стран ЕС, передаёт moldova1
Граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.д.) Также они могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате и документы с истекшим сроком действия.
На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.
С нового года, согласно тому же решению КЧС, вернутся нормальные условия для осуществления перевозок из и в Украину. Согласно закону, с января 2023 года налог за пользование дорогами должны платить все владельцы транспортных средств, не зарегистрированных в Республике Молдова.