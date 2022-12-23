Dnestr.TV

 
0

Установлен размер сбора для проезда иностранных большегрузов по дорогам Приднестровья на 2023 год

Установлен размер сбора для проезда иностранных большегрузов по дорогам Приднестровья на 2023 год

На 2023 год Правительство установило размер сбора за одноразовый проезд по автомобильным дорогам республики транспортных средств полной массой более 18 тонн в пределах, зафиксированных Законом «О Дорожном фонде». Речь идет исключительно о большегрузах, не зарегистрированных в Приднестровье.

Зампред Правительства - министр экономического развития Сергей Оболоник подчеркнул, что согласно нормам действующего законодательства высший орган исполнительной власти вправе регулировать размер сбора в пределах 50% от установленного законом в течение одного года, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Именно поэтому по аналогии с 2021-2022 годами для иностранных большегрузных транспортных средств, перевозящих инертные строительные материалы, определен минимальный допустимый размер сбора за одноразовый проезд в размере 14 расчетных уровней. В денежном выражении в среднем сумма составит 344 рубля.

При перевозке иностранными тяжеловесными транспортными средствами зерновых, масличных и технических сельскохозяйственных культур, лома и отходов черных и цветных металлов, портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, макадама из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов размер сбора за одноразовый проезд – восемь расчетных уровней или почти 197 рублей.

«Следует подчеркнуть, что вышеуказанным проектом не меняется сумма сбора за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, следовательно, экономические агенты в целях снижения своих транспортных расходов в части уплаты дорожных сборов, могут привлекать к перевозке грузов транспортные средства, незарегистрированные у нас полной массой менее 18 тонн, либо транспортные средства, зарегистрированные в Приднестровье», — уточнил глава Минэкономразвития.

Такой порядок уплаты сбора за проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств полной массой более 18 тонн, зарегистрированных в иных государствах, доказал свою эффективность.

По данным Государственного таможенного комитета, с 1 января 2022 года по 31 октября 2022 года общая сумма уплаченных сборов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 10,4 млн рублей. А это значит, что предполагаемые поступления в Дорожный фонд ориентировочно составят в 2022 году 30 млн рублей. Важно, что при этом соблюдаются интересы приднестровских экономических агентов.
  • Вчера, 21:13
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна