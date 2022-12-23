На 2023 год Правительство установило размер сбора за одноразовый проезд по автомобильным дорогам республики транспортных средств полной массой более 18 тонн в пределах, зафиксированных Законом «О Дорожном фонде». Речь идет исключительно о большегрузах, не зарегистрированных в Приднестровье.
Зампред Правительства - министр экономического развития Сергей Оболоник подчеркнул, что согласно нормам действующего законодательства высший орган исполнительной власти вправе регулировать размер сбора в пределах 50% от установленного законом в течение одного года, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Именно поэтому по аналогии с 2021-2022 годами для иностранных большегрузных транспортных средств, перевозящих инертные строительные материалы, определен минимальный допустимый размер сбора за одноразовый проезд в размере 14 расчетных уровней. В денежном выражении в среднем сумма составит 344 рубля.
При перевозке иностранными тяжеловесными транспортными средствами зерновых, масличных и технических сельскохозяйственных культур, лома и отходов черных и цветных металлов, портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, макадама из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов размер сбора за одноразовый проезд – восемь расчетных уровней или почти 197 рублей.
«Следует подчеркнуть, что вышеуказанным проектом не меняется сумма сбора за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, следовательно, экономические агенты в целях снижения своих транспортных расходов в части уплаты дорожных сборов, могут привлекать к перевозке грузов транспортные средства, незарегистрированные у нас полной массой менее 18 тонн, либо транспортные средства, зарегистрированные в Приднестровье», — уточнил глава Минэкономразвития.
Такой порядок уплаты сбора за проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств полной массой более 18 тонн, зарегистрированных в иных государствах, доказал свою эффективность.
По данным Государственного таможенного комитета, с 1 января 2022 года по 31 октября 2022 года общая сумма уплаченных сборов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 10,4 млн рублей. А это значит, что предполагаемые поступления в Дорожный фонд ориентировочно составят в 2022 году 30 млн рублей. Важно, что при этом соблюдаются интересы приднестровских экономических агентов.