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С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку по основным предметам боевой подготовки, сообщает Пресс-служба Западного военного округа

Всего около 600 военнослужащих сдали контрольные занятия, в ходе которых был оценен уровень боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Личный состав ОГРВ ПРРМ сдал нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин. Особое внимание на проверке уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.

Данные контрольные занятия являются первой проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ в учебном году и завершают этап одиночной подготовки. Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
  • Вчера, 21:34
  • DTV
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