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"Безопасное путешествие" из Украины в Молдову за 6000 долларов

"Безопасное путешествие" из Украины в Молдову за 6000 долларов
фото из открытых источников: автомобиль украинской полиции

В МВД Украины сообщили, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за денежное вознаграждение в 6000 долларов США с человека, передаёт РИА Новости

"Безопасное путешествие" из Украины в Молдову за 6000 долларов

Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

"Оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка, что в Одесской области, задержали молодого человека и трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

По информации ведомства, был остановлен автомобиль под управлением 22-летнего одессита. Кроме водителя, в машине были трое мужчин родом из Днепра, Скадовска и Одессы. Так, связавшись с организатором незаконной переправки лиц через объявления в интернете, они договорились о "безопасном путешествии" в Молдову за 6000 долларов США.

Всех нарушителей задержали и передали представителям нацполиции.

Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
  • Вчера, 18:53
  • DTV
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