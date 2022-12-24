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Эрдоган: общественность Турции ждут «интересные новости» по газовой теме

Эрдоган: общественность Турции ждут «интересные новости» по газовой теме

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов, news.myseldon

Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.12.2022

"Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.

Турецкий лидер также пообещал, что у правительства будут "хорошие новости" для народа "после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ".
Одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%) является Россия.
  • Вчера, 19:15
  • DTV
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