Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов, news.myseldon
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
"Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.
Турецкий лидер также пообещал, что у правительства будут "хорошие новости" для народа "после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ". Одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%) является Россия.