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Товары "для себя": на что таможня даёт добро

Товары "для себя": на что таможня даёт добро

Предновогодний ажиотаж постепенно набирает обороты, количество перемещений сограждан через государственную границу увеличивается в разы. В этот период традиционно актуальной становится тема порядка ввоза физическими лицами товаров для личного пользования.

Нередко, приобретая тот или иной товар с целью «привезти для себя», граждане пополняют ряды «перевозчиков-нарушителей» из-за превышения допустимых норм ввоза. Чтобы предновогоднее настроение не было омрачено, Государственный таможенный комитет ПМР напоминает физлицам основные таможенные правила в отношении товаров, перемещаемых для личного пользования.

Необходимо понимать, что отнесение товаров, перемещаемых через границу, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:

а) заявления физического лица о товарах, перемещаемых через таможенную границу, в устной форме или в письменной форме;

б) характера и количества товаров;

в) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы или перемещения товаров через границу этим физическим лицом (либо в его адрес).

Также важно знать, что в случае ввоза отечественными физическими лицами товаров, предназначенных для личного пользования, сверх установленных количественных ограничений, необходимо заполнить таможенную декларацию с уплатой причитающихся таможенных платежей.

В лидерах среди товаров, которые граждане приобретают за рубежом, а затем сталкиваются при их ввозе с превышением лимита, — алкогольные напитки, традиционный набор продуктов, атрибуты для новогодних и рождественских праздников.

Планируя «шоп-тур», рекомендуем заранее изучить нормы беспошлинного ввоза. Например, в Перечень товаров для личного пользования, не облагаемых при ввозе таможенными пошлинами, входят:

- из продуктов питания: молочная продукция — 3 кг, готовые мясные изделия — также 3 кг;

- спиртные напитки, крепостью «от 40* и выше» — не более 2-х литров, а вина игристые и прочие алкогольные напитки — не более 5 литров на одного человека. Причём нормы провоза алкоголя и табачной продукции применяются исключительно к лицам, достигшим 18-ти лет. Для тех, кто младше указанного возраста — провоз спиртного и табака запрещён.

- новые одежда, обувь — не боле двух предметов одного наименования и размера, ввозимые не чаще одного раза в месяц.

Актуализированный Перечень и нормы товаров для личного пользования, не облагаемых таможенными пошлинами при ввозе, утвержденный Постановлением Правительства ПМР №486, для изучения здесь.

Необходимо также помнить, что существуют категории товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования. Декларирование таких товаров может осуществляться только физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при соблюдении условий, установленных специальными налоговыми режимами, сообщает пресс-службв ГТК ПМР
  • Вчера, 19:58
  • DTV
  • Просмотров: 45
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