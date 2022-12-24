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Как будут работать паспортные отделения в новогодние праздники

Как будут работать паспортные отделения в новогодние праздники

Паспортные подразделения Управления по вопросам миграции МВД ПМР с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года не будут осуществлять приём. В этот период по вопросам регистрации иностранных граждан, прибывающих в Приднестровье, необходимо обращаться в дежурные части территориальных ОВД, сообщает пресс-центр МВД ПМР

В понедельник, 9 января 2023 года, паспортные отделы УпВМ будут работать с 8:30 до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30).

С 10 января подразделения вернутся к своему привычному режиму работы: вторник, четверг, пятница – с 8:30 до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30), суббота – до обеда.
  • Вчера, 20:08
  • DTV
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