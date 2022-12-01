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В Китае компании не успевают отправлять посылки к Новому году из-за COVID-19

В Китае компании не успевают отправлять посылки к Новому году из-за COVID-19

Люди по всему миру могут остаться без подарков. Всему виной коронавирус. Из-за вспышки заболеваемости в Китае компании по доставке не справляются с нагрузкой.

На складах – горы посылок, но разбирать их некому. За сутки в Китае зафиксировано 37 миллионов заболевших. Когда заказы попадут в руки адресатов - неизвестно. Наверное, в этом случае остается надеяться разве что на новогоднее чудо, передает «МИР 24»

Только в декабре число подтвержденных случаев заражений коронавирусом в Китае превысило четверть миллиарда. Из-за большого количества зараженных на предприятиях не хватает рук. Есть ли шанс получить свою посылку из Китая до Нового года, выясняли журналисты ren.tv:

"Китайская почта погружается в пучину логистического кризиса. Улицы сразу нескольких городов усеяны бесхозными посылками. Коробками завалены почтовые отделения, однако разбирать и тем более отправлять их в путь некому.

В офисах от силы пара сотрудников на тысячу бандеролей. Мощные удары по логистике Китая, крупнейшего международного товарного хаба, наносит очередная вспышка коронавируса. Почти весь персонал на больничном, а заказы и письма накануне праздников накапливаются и пылятся на складах.

Число заражений резко подскочило после того, как власти ослабили карантинные ограничения. Считанные недели – и в клиниках коллапс, поток пациентов увеличился в несколько раз.

"Раньше у нас было около сотни пациентов в день только в отделении неотложной помощи. Теперь – по 400 человек. В основном, это пожилые люди. У многих лихорадка и проблемы с дыханием. Все в тяжелом состоянии", – заявил замглавы отделения неотложной помощи Мэй Сюэ.

В приемных отделениях настоящий хаос. Пациенты – мужчины, женщины, дети, все подряд, – в прямом смысле стоят, сидят и даже лежат друг на друге. Палаты переполнены. Больных укладывают на пол, там же ставят капельницы и подключают к медаппаратам. Даже экстренную помощь оказывают прямо в коридоре – также на полу.

Кому-то повезло – для них нашлись свободные койки в больницах. Остальные часами простаивают в очередях у порога, чтобы только попасть на прием.

"Чтобы справиться с потоком, нам нужно прямо сейчас максимально увеличить поставки лекарств, перенаправлять в другие госпитали тех, у кого болезнь в легкой форме, чтобы за счет этого расширить ресурсы для тяжелых пациентов", – говорит представитель Нацкомиссии здравоохранения Китая Ми Фэн.

Заболевших так много, что нет даже официальной статистики. Комиссия по здравоохранению пока сообщила только о семи летальных исходах, тогда как у дверей крематориев и похоронных бюро длинные очереди родственников жертв пандемии.

"В сельских районах очень сложная ситуация. Скорая приезжает через час. Иногда приходится ждать по 2-3 часа. С экстренными случаями таким образом справиться нереально", – рассказывает социолог Альфред Ву.

В столице снова разворачивают мобильные госпитали. В некоторых кварталах вновь возвращают локдаун, а многомиллионный Шанхай – опустел совсем. К слову, именно здесь один из важнейших международных логистических центров – гигантский порт, откуда по всему миру везут товары и более полутора миллионов тонн грузов в день. И здесь снова начались задержки. Однако хорошие новости все-таки есть.

"Доставка идет примерно в течение одного месяца. Поэтому тот, кто хотел получить заказ до Нового года, скорее всего, делал заказ в начале декабря. И эти товары, скорее всего, успеют прийти, поскольку они либо в пути, либо уже на территории РФ в таможенных терминалах", – отметил логист, гендиректор информационно-аналитического агентства Иван Федяков.

По мнению экспертов, очень многое сейчас зависит от самого Китая и мер, которые там примут. При лучшем раскладе, сроки доставки сдвинутся на одну-две недели. Если же период ограничений затянется, то уже с весны 2023 года целые группы товаров китайского производства могут начать выпадать из ассортимента."
  • Вчера, 20:30
  • DTV
  • Просмотров: 32
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