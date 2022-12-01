Пограничники теперь смогут собирать оперативную информацию об обстановке на границе с Беларусью и Польшей - в Украине появился современный центр слежения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"Центр оборудован современными средствами компьютерной, специальной техники и видеосистемой. Сюда будет поступать информация о ситуации на участке границы с Польшей и РБ, за которую отвечает Волынский пограничный отряд", - говорится в сообщении.
С помощью полученных данных правоохранители смогут своевременно реагировать на провокации со стороны соседней Беларуси, а также попытки незаконного пересечения границы врагом.