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В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды к погранпереходам

В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды к погранпереходам
Фото: lk.lt

На КПП «Райгардас-Привалка» в направлении Гродно очередь вытянулась на 15 километров до курорта Друскининкай. На въезде в город колонна разорвана, однако через 100 метров вновь плотно сформирована вплоть до границы. Шансы, что ожидающим очереди водителям из половины стран Европы, Казахстана и Киргызстана удастся встретить Новый год цивилизованно, равны нулю.

На 17 километров растянулась очередь перед переходом «Шальчининкай- Беняконе» в направлении белорусской Лиды. На шоссе тягачи с прицепами стоят в два ряда неделями. Для других участников движения оставлена одна узкая полоса, сообщает eadaily.com.

Основное на литовско-белорусской границе КПП «Мядининкай-Каменный Лог» парализовано Его пропускная способность составляет до 1 тыс. грузовиков в сутки. С обеих сторон таможенники стараются «разогнать» колонну, но результат их усилий мало заметен за счет прибывающих все новых и новых фур.

В целом ситуация типична для Рождества и Нового года, но каждый раз усложняется. КПП требуют капитальных инвестиций, однако надзорные органы по политическим мотивам, в первую очередь ограничительным, не спешат проводить масштабные дорожно-строительные работы. В перспективных планах не предусмотрено и оборудование новых точек пересечения границ. Страдают, как обычно, дальнобойщики, неделями не покидающие кабин тягачей.

  • Вчера, 11:05
  • DTV
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