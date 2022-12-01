Четыре ключевых учреждения экосистемы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Республики Молдова вчера подписали Соглашение о партнерстве относительно создания Академии кибербезопасности в рамках Технического университета Молдовы (ТУМ) с инвестициями в десятки миллионов долларов леев, передает noi.md
Агентство электронного правительства (AGE), Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC), Проект «Технологии будущего», финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID) и Швецией, а также ТУМ признали необходимость улучшения образовательного процесса, инфраструктуры и кибербезопасности Молдовы. Стороны обязались улучшить кибербезопасность в государственном и частном секторе Республики Молдова; создавать и использовать профессии кибербезопасности для студентов и молодых специалистов; инвестировать в кибербезопасность как отрасль с потенциалом роста для страны.
«Соглашение о партнерстве, заключенное четырьмя ключевыми учреждениями экосистемы ИКТ Республики Молдова, представляет собой решительный ответ на создание открытого и безопасного киберпространства, которое может повысить доверие граждан к цифровым инструментам и услугам. Необходимость создания такого учреждения вызвана острой нехваткой специалистов по кибербезопасности, что ставит нас в затруднительное положение перед лицом усилившихся в последнее время атак", - заявил ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан.
Запуская Академию кибербезопасности, а также доступные в ее рамках продукты безопасности, обучение в области информационных технологий и кибербезопасности, члены структуры будут выполнять конкретные действия, нацеленные на повышение уровня информированности/ осведомленности и улучшение навыков в области безопасности, развивая при этом кибернетическую культуру на национальном уровне.