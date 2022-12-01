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Министры Молдовы получат повышенную зарплату: она увеличится более чем на 8000 леев

Министры Молдовы получат повышенную зарплату: она увеличится более чем на 8000 леев

Новый год ознаменовался существенным повышением заработной платы министров.

Их зарплата увеличится почти в шесть раз больше, чем у рядовых бюджетников, то есть более чем на восемь тысяч леев. Таким образом, вместо 19 500 леев с 1 января министр будет получать зарплату брутто в размере 27 790 леев, передает point.md ссылаясь на tv8.md

Этот факт был подтвержден Минфином РМ после того, как в публичном пространстве появились слухи. И в то время как некоторые депутаты заявляют, что это повышение приветствуют, другие народные избранники выразили неудовлетворенность своим вознаграждением, имея в виду то, что им тоже необходимо увеличение.

Так, с 1 января зарплата брутто министра увеличится с 19 520 леев до 27 790 леев, то есть более чем на 8 000 леев, чем сейчас. Повышение также включает в себя надбавку 1300 леев, которые получат все бюджетники.

По крайней мере, эту информацию журналисты получили от Минфина Молдовы после того, как слухи появились в публичном пространстве. Журналистам не удалось поговорить с министрами, чтобы узнать, удовлетворены ли они зарплатой, которую они получают сейчас, а также о повышении. А депутаты, которые говорят, что получают зарплату более 14 тысяч леев в месяц без прибавок и надбавок, жалуются на слишком низкий доход.

Что касается повышения зарплат молдавских министров, народные избранники разделились на два лагеря. В то время как некоторые утверждают, что это несправедливо по отношению к гражданам, и единственным решением является сокращение министерств, оппозиция уверена, что исполнительная власть не продемонстрирует лучших результатов с повышением зарплаты.

На заседании парламента Молдовы на этой неделе депутат Раду Мариан объявил, что президент, премьер-министр, вице-председатель Законодательного собрания, а также депутаты отказываются от надбавки в размере 1300 леев, которую они должны были получать со следующего года.
  • Вчера, 12:14
  • DTV
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