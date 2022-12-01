По данным Национального агентства общественного здоровья, в прошлом году было зарегистрировано свыше 47 тысяч новых случаев — это на семь тысяч больше, чем годом ранее, сообщает publika.md
По словам нефролога Татьяны Рэзлог, последние полгода к специалистам обращаются не только хронические больные с обострениями после ковида, но и люди, у которых до заражения коронавирусом не было почечных патологий.
"В последнее время состояние больных тяжелее, сложнее. Вероятно, лечение в поликлиниках не дает хороших результатов из-за того, что в тот сложный период они реже обращались за помощью. У нас больше работы, мы лечим не только почечные последствия, поэтому мы ожидаем, что пациенты будут всё сложнее с медицинской точки зрения" - отметила врач, добавив, что "если у хронических больных с гипертонией или сахарным диабетом до ковида функция почек была хорошей, то после инфекции наблюдается изменение функции почек".
Татьяна Рэзлог говорит, что стало больше случаев, когда после коронавируса развивается гломерулонефрит. Без терапии пациенту может потребоваться диализ или даже пересадка органа. Эта патология - вторая по распространенности среди госпитализированных в нефрологическое отделение РКБ. В Республиканской больнице впервые начали проводить биопсию почек, чтобы точно определить вид гломерулонефрита и подобрать лечение. Раньше пациентам приходилось ехать за границу, чтобы пройти такое исследование.
В прошлом году заболеваемость почечными патологиями в Молдове составила 180 случаев на 10 тысяч населения. В 2020-м этот показатель составлял 151 случай на 10 тысяч.