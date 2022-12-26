На западе Украины произошло загрязнение Днестра нефтепродуктами. По данным лабораторных исследований, допустимые нормы загрязнения превышены в 200 раз, передаёт rbc.ua
Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук уточнила, что экологическая опасность выявлена в районе города Галич.
Как заявила Онищук, сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изучают возможность установления боновых заграждений на одном из участков Днестра.
"Проводится изучение участка реки о возможности установления боновых заграждений. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации данной чрезвычайной ситуации", - добавила Онищук.