В социальных сетях распространяется очередной фейк – поддельный скриншот страницы сайта «Новостей Приднестровья» с текстом «новости» о несчастном случае, якобы произошедшем во время учений Миротворческих сил, сообщает novostipmr.com
В информагентстве официально заявляют, что не публиковали подобных материалов и сообщений. Этот и другие аналогичные скриншоты являются не чем иным, как подделкой, осуществленной при помощи технических средств.
К тому же на подделку указывает тот факт, что в тексте присутствуют фактологические, грамматические и орфографические ошибки.
Информационное агентство настоятельно просит читателей быть внимательными и доверять только материалам, размещенным на официальном сайте novostipmr.com или в официальных группах информационного агентства в социальных сетях и мессенджерах.
Если вы видите публикацию в посторонней группе или чате со ссылкой на «Новости Приднестровья», которая вызывает у вас сомнения, вы можете проверить подлинность данного сообщения, зайдя на сайт или в телеграм-канал t.me/novostipmrcom.
Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации и не доверяйте фейковым новостям.