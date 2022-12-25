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В соцсетях распространяется очередной фейк под видом новостной публикации

В соцсетях распространяется очередной фейк под видом новостной публикации

В социальных сетях распространяется очередной фейк – поддельный скриншот страницы сайта «Новостей Приднестровья» с текстом «новости» о несчастном случае, якобы произошедшем во время учений Миротворческих сил, сообщает novostipmr.com

В информагентстве официально заявляют, что не публиковали подобных материалов и сообщений. Этот и другие аналогичные скриншоты являются не чем иным, как подделкой, осуществленной при помощи технических средств.

К тому же на подделку указывает тот факт, что в тексте присутствуют фактологические, грамматические и орфографические ошибки.

В соцсетях распространяется очередной фейк под видом новостной публикации

Информационное агентство настоятельно просит читателей быть внимательными и доверять только материалам, размещенным на официальном сайте novostipmr.com или в официальных группах информационного агентства в социальных сетях и мессенджерах.

Если вы видите публикацию в посторонней группе или чате со ссылкой на «Новости Приднестровья», которая вызывает у вас сомнения, вы можете проверить подлинность данного сообщения, зайдя на сайт или в телеграм-канал t.me/novostipmrcom.

Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации и не доверяйте фейковым новостям.
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
  • Просмотров: 44
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