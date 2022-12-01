Руководство Саудовской Аравии согласовало план строительства порта Оксагон (Oxagon) и логистического центра, который станет «крупнейшей в мире плавающей конструкцией» в рамках архитектурного проекта Neom, в который входит и знаменитый горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия», сообщает naked-science
Oxagon планируют построить на северо-западе Саудовской Аравии, недалеко от залива Акаба и выхода из Суэцкого канала. Проект непосредственно курирует наследный принц страны Мухаммед бен Салман, а финансируется он из обширных нефтяных доходов монархии. Общий бюджет на застройку региона Neom 500 миллиардов долларов, передаёт ixbt.com
Географическое расположение для нового города выбрано не случайно, недалеко по морским меркам расположен Суэцкий канал, ведущий в оживленное Средиземное море, через него проходит много торговых маршрутов. Рядом есть аэропорт и две крупные автомобильные и железнодорожные "артерии" на юг и на север страны вдоль моря. Линейный 170 км небоскреб Line протянется неподалеку.
Габаритный размер жилого восьмиугольника (форма выбрана для облегчения планирования логистики) составит 7 км, а вместимость примерно 90 тыс. жителей. Водная часть станет самой крупной плавучей конструкцией в мире, построенной человеком.
Как и во всем регионе NEOM тут планируется использование чистой возобновляемой энергии (солнечной, ветряной, приливной и на водородном топливе).
Одна из причин строительства в море, а не в пустыне - ускоренные сроки сдачи при модульном строительстве. Здания изготавливают путем соединения готовых модулей, в том числе плавучих. При этом не нужно закладывать фундамент и облегчается прокладка коммуникаций. И строить так быстрее, чем делать насыпные острова. И завод по производству модулей строится неподалеку. Но точные технологии строительства пока не озвучены.
Еще одна из причин выдвижения Oxagon частично в море - Центр исследования океана. Согласитесь исследовать море и его обитателей проще, живя и работая рядом, сокращается время на логистику. Глубина Красного моря в этой местности составляет до 600 м.
Важный момент в планировании Oxagon - водная магистраль для грузовых судов и яхт в центре восьмиугольника. Порт будет работать в обе стороны, в отличие от классических портов, где разгрузка идет только на сушу. Причем логистика в этом порту от контейнера до завода сократится с обычных 12 дней до 12 часов. Для населения живущего в морской части запланирован круизный терминал.
Еще немаловажный аспект: необычная и красивая картинка проекта. Да, привлекать инвестиции в современное время насыщенное новыми идеями и технологиями не просто, и инженеры и дизайнеры со всего мира усилено работают для проекта Neom. Мухаммед ибн Салман понимает, что без развития промышленной базы экономический рост страны в будущем невозможен.
Еще создатели Oxagon сознательно стремятся минимизировать воздействие на береговую линию на побережье, сосредоточив застройку в форме компактного восьмиугольника. Повсюду заявляется приверженность Королевства к защите окружающей среды.
Основатели города Oxagon не стали раскрывать стоимость постройки. Город The Line обойдется стране в 5 миллиардов долларов, а расположенная на воде населенная местность может стоить еще больше.
Проект Oxagon необычен и поэтому вызывает много недоумения. Инновационный портовый хаб, дополненный промышленной базой с 70 тыс. работников еще и расположенный частично в море. Вопросы к проекту, конечно, есть: как будет реализована защита от штормов, утилизация отходов, банальная канализация и личный транспорт и пр.?
Но несмотря на скептицизм и унылые настроения обывателей, строительство Neom уже начинается, инвесторы найдены, и многое мы сможем увидеть своими глазами, 2030 год уже не так далеко, пишет ixbt.com