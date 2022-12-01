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Почему Комрат не станет культурной столицей СНГ

Почему Комрат не станет культурной столицей СНГ

Власти Молдовы отказали Комрату в статусе культурной столицы СНГ, сообщает gagauzinfo.md

В октябре прошлого года стало известно, что Комрат в 2023 году станет культурной столицей СНГ и в городе уже начали продумывать план мероприятий. Однако 12 декабря эстафету передали не Комрату, а Санкт-Петербургу.

По запросу Europa Liberă пресс-служба Исполнительного комитета СНГ сообщила, что получила меморандум от властей Кишинева о том, что Молдова не может взять на себя ответственность за статус Комрата как культурной столицы СНГ.

"Неожиданно мы получили такую ноту от Республики Молдова", - сказал вице-председатель Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Глава управления культуры Гагаузии Марина Семенова узнала от журналистов, что в следующем году Комрат не будет культурной столицей СНГ, так как, по ее словам, минкультуры не сообщило об этом.

Министр культуры Серджиу Продан отказался от комментариев. А в пресс-службе минкультуры на вопрос, посылали ли они отказ от статуса культурной столицы СНГ для Комрата, ответили, что могут лишь софинансировать подобные программы.

Эта информация стала полной неожиданностью в Комрате, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

"Это прерогатива Министерства культуры, которое не предоставило нам никакой информации", - сказала глава управления культуры Гагаузии Марина Семенова.

Глава минкультуры Сергей Продан и пресс-служба ведомства комментировать эту информацию отказался. А руководитель молдавского МИДа Нику Попеску заявил, что "фактически экономически и политически Молдова уже не является частью этого пространства (СНГ).

Напомним, в октябре 2021 года Совет глав государств СНГ принял решение о том, что в 2023 году Комрат станет культурной столицей СНГ. На том заседании Совета глав СНГ приняла участие премьер-министр Наталья Гаврилица. Она подчеркнула, что Молдова ценит связи в содружестве и намерена их развивать. При этом, по словам Гаврилицы, соглашение о свободной торговле с Евросоюзом делает Молдову только более привлекательной для партнеров в СНГ.

О выходе Молдовы из СНГ заговорили в марте этого года, после подачи заявки на членство в ЕС. Президент Молдовы Майя Санду тогда заявила, что еще есть «достаточно времени» для принятия окончательного решения. «Мы выберем подходящий момент для выхода из СНГ, когда страна достигнет достаточного прогресса на пути в ЕС», — сказала президент.

15 декабря министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что «не видит преимуществ» в участии страны в СНГ. «С политической точки зрения мы не участвуем в СНГ. С экономической — рынок России и практически все остальные рынки СНГ закрыты для большинства наших экспортеров», — сказал Попеску.

Сейчас Молдова, по словам президента Санду, анализирует, из каких договоров может выйти: «Разорвать все договоренности со странами СНГ сейчас невозможно».

  • Сегодня, 10:01
  • DTV
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