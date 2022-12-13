Семья из села Незавертайловка Слободзейского района Приднестровья выращивает на своем участке гранат, хурму и инжир. Надежда и Сергей Косюг 15 лет работают, чтобы реализовать свою мечту и выращивать фрукты, которые обычно импортируют в Молдову из более теплых стран, сообщает agromedia.md.
Кроме малины, смородины, черники и персиков, семья из Приднестровья выращивает гранаты, хурму и инжир. Экзотические фрукты хорошо прижились. В этом году семья собрала с собственной плантации более полутонны гранатов. Большую часть они продали, часть оставили для семейного потребления, а из спелых плодов сделали сок.
«Особого секрета нет. Дерево, как и человек, любит внимание и заботу, но есть и детали, на которые мы должны обратить внимание. Черенки граната необходимо брать только с того растения, которое набрало плоды. Дереву должно быть не менее 3-4 лет. Гранат высаживают в ноябре. Он не требует специальных удобрений, наиболее подходящим является компост из коровьего навоза. Мы также должны учитывать, что гранат растет на сухих песчаных почвах. Поливаем деревья 1-2 раза в неделю, а в вегетационный период чаще, кроме сезона цветения», — говорит Сергей Косюг.
По его словам, в нашем регионе конец октября — время созревания плодов.
«Гранат созрел, когда кожица начинает трескаться, а семена высыпаются, как грецкие орехи. Их нужно собирать, как только появятся первые трещинки, иначе мы не сможем сохранить плоды. Поэтому вы никогда не увидите в магазинах спелых гранатов. Содержащиеся в правильных условиях, мы едим гранаты с нашей плантации до мая. В этом году собрали 0,5 тонны гранатов. Так как их было много, часть фруктов я продал», — говорит фермер.
В холодное время года гранатовые деревья, по словам фермера, необходимо оберегать.
«Используем мешки для удобрений, шьем из них защитные чехлы. В этом году я экспериментировал и держал деревья накрытыми до мая», — рассказывает фермер.