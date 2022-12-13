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Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на своем участке

Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на своем участке

Семья из села Незавертайловка Слободзейского района Приднестровья выращивает на своем участке гранат, хурму и инжир. Надежда и Сергей Косюг 15 лет работают, чтобы реализовать свою мечту и выращивать фрукты, которые обычно импортируют в Молдову из более теплых стран, сообщает agromedia.md.

Кроме малины, смородины, черники и персиков, семья из Приднестровья выращивает гранаты, хурму и инжир. Экзотические фрукты хорошо прижились. В этом году семья собрала с собственной плантации более полутонны гранатов. Большую часть они продали, часть оставили для семейного потребления, а из спелых плодов сделали сок.

«Особого секрета нет. Дерево, как и человек, любит внимание и заботу, но есть и детали, на которые мы должны обратить внимание. Черенки граната необходимо брать только с того растения, которое набрало плоды. Дереву должно быть не менее 3-4 лет. Гранат высаживают в ноябре. Он не требует специальных удобрений, наиболее подходящим является компост из коровьего навоза. Мы также должны учитывать, что гранат растет на сухих песчаных почвах. Поливаем деревья 1-2 раза в неделю, а в вегетационный период чаще, кроме сезона цветения», — говорит Сергей Косюг.

По его словам, в нашем регионе конец октября — время созревания плодов.

Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на своем участке

Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на своем участке

«Гранат созрел, когда кожица начинает трескаться, а семена высыпаются, как грецкие орехи. Их нужно собирать, как только появятся первые трещинки, иначе мы не сможем сохранить плоды. Поэтому вы никогда не увидите в магазинах спелых гранатов. Содержащиеся в правильных условиях, мы едим гранаты с нашей плантации до мая. В этом году собрали 0,5 тонны гранатов. Так как их было много, часть фруктов я продал», — говорит фермер.

В холодное время года гранатовые деревья, по словам фермера, необходимо оберегать.

«Используем мешки для удобрений, шьем из них защитные чехлы. В этом году я экспериментировал и держал деревья накрытыми до мая», — рассказывает фермер.
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
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