Руководители органов государственной власти и управления доложили главе государства о ситуации в различных сферах жизнедеятельности страны, положении дел в городах и районах республики, исполнении поставленных ранее задач, поручений, программ.
Сегодняшнее селекторное совещание у Президента завершает 2022 год. Если обстоятельства не потребуют внепланового созыва должностных лиц, то руководители в следующий раз соберутся для видеоконференции после новогодних каникул – 9 января 2023 года.
Годовые итоги главы государственных администраций, министерств, ведомств, госслужб подведут в первом квартале будущего года, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Сегодня министр экономического развития Сергей Оболоник сообщил, что ситуация в энергетике остается стабильной. Ежесуточно в страну поступает 5,7 миллиона кубометров газа. Население и промышленность обеспечены энергоресурсами.
Все главы госадминистраций проинформировали о своевременном и полномерном исполнении социальных обязательств: пенсии, зарплаты, пособия за ноябрь выплачены, средства на декабрь есть. Практически повсеместно перевыполнены планы по доходам, что позволило провести дополнительный объем работ на объектах социальной инфраструктуры.
В докладе главы столичной администрации прозвучала информация о том, что в Тирасполе забетонировано больше 5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Повышенное внимание уделяется тротуарам. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году – разработана соответствующая программа, проект находится на рассмотрении депутатов горсовета. В случае ее принятия к реализации приступят уже в середине января.
Бендерский глава поднял вопрос о необходимости установки в соцучреждениях систем оповещения о пожаре. Новые и реконструируемые объекты сдаются в эксплуатацию только при обязательном наличии пожарной сигнализации. Для охвата остальных нужна государственная целевая программа, считает Вадим Красносельский. Ее разработка позволит оценить реальную потребность, определить размер предстоящих затрат, расписать график исполнения.
Глава дубоссарской госадминистрации рассказал о том, что на минувшей неделе был завершен ремонт кровли очередного многоквартирного дома. Это уже десятый объект. Еще в трех дубоссарских многоэтажках кровельные работы рассчитывают закончить в течение предпраздничной недели. Реконструированы также крыши корпусов гребной базы и РОВД, рассказал Руслан Чабан.
На совещании говорили о планах не только на неделю, но и на предстоящий год. Обсудили предложения, проекты, наработки.
Не осталась без внимания новогодняя тематика. Главы госадминистраций рассказали о проведенных и планируемых культурно-массовых мероприятиях. В городах и районах с сегодняшнего дня стартует череда президентских ёлок.