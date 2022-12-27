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Проживающие в Румынии венгры требуют от Бухареста автономии

Проживающие в Румынии венгры требуют от Бухареста автономии

Национальный совет секлеров (венгерское национальное меньшинство в Румынии) направил премьер-министру Николае Чукэ письмо, в котором требует территориальной автономии. Об этом пишет сегодня, 27 декабря, Digi 24, отмечая, что в документе, который содержит более 100 страниц, напоминают Бухаресту об обязательствах, которые взяла на себя Румыния, когда в 1993 году вступила в Совет Европы.

Лидер Совета Балаш Ижак заявил, что Румыния должна основывать свою политику в области защиты национальных меньшинств на принципах, определенных в рекомендации Совета Европы. В том числе вернуть национализированное имущество церквей и разрешить создание и деятельность церковных школ, передаёт eadaily.com

«Статья 11 рекомендации предусматривает, что регионы, где большинство составляют лица, принадлежащие к национальному меньшинству, имеют право на соответствующие автономные местные администрации или особый статус, соответствующий конкретной исторической и территориальной ситуации и в соответствии с национальным законодательством государства. По сути, это означает территориальную автономию», — подчеркнул Ижак.

По его словам, он направил аналогичное письмо председателям двух палат румынского парламента, поскольку выполнение обязательств также связано с законодательными задачами.

«Если отклонят, то пусть объяснят нам, как они намерены выполнять обязательства статьи 11 Рекомендации 1201. Мы их послушаем. Мы ждем предложений с их стороны. У нас есть предложение, у нас есть видение, у них есть обязательства», — заключил Балаш Ижак.

Как сообщало EADaily , венгры давно добиваются придания статуса венгерской автономии для части румынской Трансильвании. Там считают, что Будапешт должен взять на себя роль «защитника» для этого региона, как это сделала Австрия в случае с Южным Тиролем. В Бухаресте это называют проявлением сепаратизма.

  • Сегодня, 10:07
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