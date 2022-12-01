Фото: Facebook Олеся Илащук. Новый посол Украины в Болгарии
София предоставила агреман новому послу Украины Олесе Илащук, из-за назначения которой в Украине произошел скандал. Сообщалось, что женщина не имеет опыта работы в дипломатии и ранее позиционировалась как специалист по сексологии.
Агреман - предварительное согласие правительства государства пребывания на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого государства.
Власти Болгарии без промедлений предоставили агреман новому послу Украины Олесе Илащук после оценки ее кандидатуры. В Софии не имеют никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 26 декабря, сообщает korrespondent.net
"Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман госпоже Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии", - говорится в сообщении.
В МИД также отметили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.
"В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациям и оскорблениям и следует судить о работе посла за границей", - отмечается в комментарии министерства.
Также сообщается, что Олеся Илащук получила диплом с отличием по специальности Страноведение кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком.
Новый посол Украины значится в списках Европейской ассоциации психологов-сексологов. В Сети Илащук предоставляла услуги как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт и сексолог-консультант». В частности, она проводила в интернете прямые эфиры с характерными названиями типа: «Быть живым. Ресурсы и ресурсность».
После информации о назначении госпожи Илащук послом в Болгарии страницы, связанные с ней, кто-то старательно подчищает. Но интернет, как известно, помнит все.
На своей странице в Facebook Илащук пишет, что она – клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант. Она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, ВОППДП "Украинский Гештальт Институт", а также изучала курс МВА в бизнес-школе МИМ. Но после того, как в информационном пространстве начали активно обсуждать ее новую должность, то посол заблокировала доступ к своей странице.