Александр Розенберг, возглавляющий Правительство Приднестровья, обсудил вопросы, которые связаны с экономикой республики. В частности, тарифы и их возможное повышение.
Председатель Правительства Александр Розенберг накануне встретился с представителями Общественной палаты, сообщает government.gospmr.org
В рамках обсуждения вопросов экономики коснулись темы тарифов, в частности их возможного повышения. Глава Правительства подчеркнул, что, независимо от ряда объективных проблем, тарифы на газ и электроэнергию остаются в неизменном виде.
«Возможно, пересмотрятся соответствующие нормативы потребления. В рамках нормативов тариф будет неизменным, всё, что выше норматива, нужно будет платить по иным ценам», – цитирует Александра Розенберга пресс-служба Правительства.