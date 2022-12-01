Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье тарифы на газ и электроэнергию остаются неизменными

В Приднестровье тарифы на газ и электроэнергию остаются неизменными

Александр Розенберг, возглавляющий Правительство Приднестровья, обсудил вопросы, которые связаны с экономикой республики. В частности, тарифы и их возможное повышение.

Председатель Правительства Александр Розенберг накануне встретился с представителями Общественной палаты, сообщает government.gospmr.org

В рамках обсуждения вопросов экономики коснулись темы тарифов, в частности их возможного повышения. Глава Правительства подчеркнул, что, независимо от ряда объективных проблем, тарифы на газ и электроэнергию остаются в неизменном виде.

«Возможно, пересмотрятся соответствующие нормативы потребления. В рамках нормативов тариф будет неизменным, всё, что выше норматива, нужно будет платить по иным ценам», – цитирует Александра Розенберга пресс-служба Правительства.

В Приднестровье тарифы на газ и электроэнергию остаются неизменными

  • Сегодня, 10:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна