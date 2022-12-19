Dnestr.TV

 
0

В праздники таможенные пункты пропуска на границе ПМР будут работать в обычном режиме

В праздники таможенные пункты пропуска на границе ПМР будут работать в обычном режиме

Государственный таможенный комитет ПМР информирует, что в дни новогодних и рождественских праздников таможенные пункты пропуска на границе Приднестровской Молдавской Республики будут функционировать в штатном режиме. В то же время, в целях обеспечения бесперебойного процесса таможенного оформления товаров, подразделения таможенных органов ПМР с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. переходят на специальный режим суточного дежурства.

Для оперативного решения служебных задач назначены ответственные должностные лица. Отделы фактического контроля таможен будут осуществлять приём деклараций в соответствии с заявлениями о таможенном оформлении товаров вне времени работы таможенных органов. Для этого заинтересованным участникам внешнеэкономической деятельности нужно заранее направить письменные заявления на имя начальника таможни.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых в этот период отечественными юридическими лицами и декларируемых в электронной форме, как и прежде, будет организовано в Центре электронного декларирования ГТК ПМР — с учетом поступивших заявлений экономических агентов. Для этого в электронной форме нужно направить заявление на имя начальника ЦЭД посредством электронной почты (cert@customs.gospmr.org) с указанием даты, времени подачи и количества таможенных деклараций.

Учитывая, что в соответствии с Указом Президента ПМР №524 от 19.12.2022 г. 30 декабря объявлено сокращенным рабочим днем (до 12:00 часов), заявления необходимо подать не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня, предшествующего выходному, то есть до 11.00 30-го декабря.

При возникновении экстренных ситуаций, связанных с осуществлением таможенных процедур в праздничные и выходные дни, а также иных вопросов, касающихся работы таможенных органов, необходимо обращаться по следующим телефонам:

Оперативно-дежурная служба ГТК ПМР — (533) 9-25-68;

Тираспольская таможня — (533) 8-03-45;

Дубоссарская таможня — (215) 3-57-98;

Бендерская таможня — (552) 2-97-33;

Рыбницкая таможня — (555) 4-23-26.

  • Сегодня, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна