Государственный таможенный комитет ПМР информирует, что в дни новогодних и рождественских праздников таможенные пункты пропуска на границе Приднестровской Молдавской Республики будут функционировать в штатном режиме. В то же время, в целях обеспечения бесперебойного процесса таможенного оформления товаров, подразделения таможенных органов ПМР с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. переходят на специальный режим суточного дежурства.
Для оперативного решения служебных задач назначены ответственные должностные лица. Отделы фактического контроля таможен будут осуществлять приём деклараций в соответствии с заявлениями о таможенном оформлении товаров вне времени работы таможенных органов. Для этого заинтересованным участникам внешнеэкономической деятельности нужно заранее направить письменные заявления на имя начальника таможни.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых в этот период отечественными юридическими лицами и декларируемых в электронной форме, как и прежде, будет организовано в Центре электронного декларирования ГТК ПМР — с учетом поступивших заявлений экономических агентов. Для этого в электронной форме нужно направить заявление на имя начальника ЦЭД посредством электронной почты (cert@customs.gospmr.org) с указанием даты, времени подачи и количества таможенных деклараций.
Учитывая, что в соответствии с Указом Президента ПМР №524 от 19.12.2022 г. 30 декабря объявлено сокращенным рабочим днем (до 12:00 часов), заявления необходимо подать не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня, предшествующего выходному, то есть до 11.00 30-го декабря.
При возникновении экстренных ситуаций, связанных с осуществлением таможенных процедур в праздничные и выходные дни, а также иных вопросов, касающихся работы таможенных органов, необходимо обращаться по следующим телефонам:
Оперативно-дежурная служба ГТК ПМР — (533) 9-25-68;