"Мир разделился на две очень четкие части. Серые зоны или переходящие тона - в политике позиций они исчезли", - заявил Гросу в программе «Новая неделя» с Анатолием Голя на телеканале TV8, передаёт point.md
"Вилять и говорить, что мы против насилия, мы нейтральные и независимые, любим всех - это невозможно, непозволительно и непростительно", — продолжил он.
"Это момент истины. Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или на стороне мира", — заключил председатель парламента.
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