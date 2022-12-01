Dnestr.TV

 
0

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира

"Мир разделился на две очень четкие части. Серые зоны или переходящие тона - в политике позиций они исчезли", - заявил Гросу в программе «Новая неделя» с Анатолием Голя на телеканале TV8, передаёт point.md

"Вилять и говорить, что мы против насилия, мы нейтральные и независимые, любим всех - это невозможно, непозволительно и непростительно", — продолжил он.

"Это момент истины. Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или на стороне мира", — заключил председатель парламента.

Редакция point.md не скрывает обсуждения к данной публикации. Некоторые мнения людей приводим в скриншотах:

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира

Гросу: Нам нужно выбрать - мы на стороне войны или мира
  • Сегодня, 11:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна