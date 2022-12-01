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Злоумышленники вырубили почти половину лесополосы в районе села Парканы

Злоумышленники вырубили почти половину лесополосы в районе села Парканы

В лесополосе, недалеко от села Парканы, «дровосеки» незаконно срубили больше половины деревьев. Пилили «чёрные» лесорубы в основном дубы. Их древесина твёрдая и прочная. Она считается наиболее ценной. При продаже можно выручить гораздо больше денег.

Успели злоумышленники вывезти около двух десятков краснокнижных деревьев, передает пресс-центр МВД ПМР.

Милиционеры задержали одного из подозреваемых с поличным. Мужчина признался: вместе с подельниками деревья спиливал бензопилой, потом на прицепе всё вывозили. Хотели обогатиться.

Во дворе одного из домов села Парканы бендерские оперативники обнаружили целый склад древесины разных пород деревьев. Там же нашли и станок для заготовки дров.

Все фигуранты дела задержаны.

Также сообщается, что ранее в дежурную часть Бендерского УВД поступило сообщение: с клумбы у цветочного магазина по улице Ленина неизвестные вырвали тую, можжевельник и бересклет.

Сотрудники уголовного розыска изучили видео «Безопасного города», установили и задержали бендерчан 30 и 37 лет. Оба ранее судимы за аналогичные преступления.

Выяснилось: вандалы ночью вырвали растения с клумбы с корнем. Незаконную добычу реализовали на рынке.

Сейчас все растения уже изъяты. Скоро их вернут на прежнее место. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

В УВД г. Бендеры за незаконную порубку деревьев возбуждено уголовное дело. Лесные браконьеры могут лишиться не только свободы, но и больших сумм денег. Штраф может достигать почти 13 тысяч рублей ПМР.
  • Сегодня, 13:24
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