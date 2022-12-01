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Удалось добиться выполнения соглашения с Молдовой - энергоконтракт подписан

Удалось добиться выполнения соглашения с Молдовой - энергоконтракт подписан

В январе ПМР будет получать поставляемый ПАО "Газпром" газ в размере 5,7 млн ​​м³ в сутки, как и в декабре. В свою очередь Молдавская ГРЭС берет на себя обязательства по обеспечению поставок электроэнергии для обеспечения потребностей Молдовы также на уровне среднесуточных показателей качества продукции. Стоимость электроэнергии сохранена, сообщает Министерство экономического развития Приднестровья.

Жители Приднестровья, социальные объекты и предприятия пищевой промышленности республики "в январе будут обеспечены газом, теплом и горячей водой. Государство будет реализовывать меры, направленные на максимально возможное обеспечение промышленного комплекса республики», - сообщил телеграм-канал Минэкономразвития.

Удалось добиться выполнения соглашения с Молдовой - энергоконтракт подписан
  • Сегодня, 13:32
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