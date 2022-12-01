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Глобальные кассовые сборы "Аватара" достигли $855 млн

Глобальные кассовые сборы "Аватара" достигли $855 млн

Фильм "Аватар: Путь воды" собрал $855 млн за две недели мирового проката, заняв по этому показателю пятое место среди всех премьер этого года, сообщает interfax.ru

В США и Канаде в минувшие выходные новый блокбастер Джеймса Кэмерона заработал $56 млн – на 58% меньше, чем в дебютный уикэнд. Аналитики отмечают, что такой спад в целом обычен для популярных фильмов, однако в данном конкретном случае его можно объяснить снежной бурей, обрушившейся на Северную Америку.

В других странах спад составил всего 44%, что говорит о высоких шансах фильма на продолжительный успех у кинозрителей.

"В январе прямых конкурентов у него не будет, и "Аватар" вполне может добрать то, что он недополучил в начале, если такое вообще случится", - сказал старший аналитик BoxOffice.com Шон Роббинс, добавив, что следующий блокбастер, "Человек-муравей и Оса: Квантомания", выйдет на экраны только в середине февраля.

Совокупные сборы "Аватара" в Северной Америке сейчас составляют $254 млн, в остальном мире – $601 млн. Помешать серьезно улучшить эти цифры фильму могут не самые восторженные рецензии – зрители и критики отмечают потрясающие визуальные спецэффекты при довольно непримечательном сюжете.

Лидером мирового кинорынка в этом году является картина с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик", заработавшая в глобальном прокате почти $1,5 млрд

Первый "Аватар", вышедший в 2009 году, удерживает титул самого успешного фильма в истории: его мировые сборы превышают $2,9 млрд.

Фильм «Аватар: Путь воды» Кэмерон снял спустя 13 лет после премьеры первой ленты. Продолжение получило неоднозначные отзывы критиков, кроме того, североамериканские индейцы призвали к бойкоту картины. Активисты различных организаций, представляющих коренные народы США, обвинили режиссёра в расизме и «комплексе белого спасителя», пищет govoritmoskva.ru
  • Сегодня, 18:02
  • DTV
  • Просмотров: 8
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