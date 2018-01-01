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Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по Приднестровью? Объясняет Подоляк

Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по Приднестровью? Объясняет Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности спецпредставителя Украины по Приднестровью Юрия Клименко, чтобы назначить его послом в Аргентину. Об этом 27 декабря рассказал «Молдова 1» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что украинские власти в ближайшее время назначат нового спецпредставителя, сообщает newsmaker.md

«Вакуума в приднестровском вопросе не будет, особенно с учетом сегодняшних реалий и агрессивного поведения России. Другие дипломаты продолжат работать в этом направлении», — заявил Подоляк.

Также он отметил дипломатический опыт Клименко, который, по его словам, сейчас нужнее в другой должности. «Клименко, несомненно, очень опытный и профессиональный дипломат. Это было крайне эффективно на „приднестровском направлении“. Нынешнее увольнение связано только с решением президента резко активизировать работу в регионе так называемого Глобального Юга. Клименко назначили послом в Аргентину, где давно не было посла», — сказал Подоляк, добавив, что в решении уволить Юрия Клименко нет двоякого смысла.

Клименко назначили на эту должность 9 февраля 2022 года, а до этого в 2013-2021 годах он был постоянным представителем Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С начала СВО формат «5+2», где Украина и Россия являются посредниками в приднестровском урегулировании, не работает.

  • Сегодня, 18:18
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