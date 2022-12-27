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Комната, в которой жил Месси на ЧМ-2022, будет превращена в музей

Комната, в которой жил Месси на ЧМ-2022, будет превращена в музей

Комната нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, где он жил во время чемпионата мира 2022г., будет превращена в музей, сообщает RMC Sport.

Об этом сообщил Катарский университет в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира. Было принято решение сохранить комнату в том виде, в котором Месси ее покинул, чтобы ее смогли посетить туристы, сообщает gazeta.ru

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.
  • Сегодня, 19:05
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