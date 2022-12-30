Пропал без вести 43-летний житель Приднестровья Александр. Вечером в конце октября он, закончив свою подработку, пришел домой и сообщил супруге, что нашел стабильную и высокооплачиваемую работу сварщиком в Молдове и поедет туда завтра утром с другом поработать. Для выезда в Молдову никаких документов не нужно и с паспортом Приднестровья он выехал, сообщается на сайте общественной организации
Александр отличный семьянин и хороший сварщик, по темпераменту спокойный, уравновешенный, не конфликтный. Жена и двое детей, один из которых с группой инвалидности, живут очень бедно, были рады новому заработку.
Об этом специалисты организации «Взаимодействие» узнали через телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 0-800 88888. Позвонила супруга Наталья и сообщила, что Александр не выходил на связь уже более месяца и она предполагает, что с ним что-то случилось. Александр в тот же день позвонил супруге, был в очень подавленном психологическом состоянии, просил ему помочь. Он рассказал, что работает на стройке по 12-15 часов, кормят плохо и запрещают покидать территорию, угрожают убить, если попытается сбежать.
Организация «Взаимодействие» передала информацию в Управление по борьбе с торговлей людьми в Республике Молдова. Александра освободили в течение суток. Специалисты составили План реинтеграции, в рамках которого пострадавший сможет получить медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также содействие в документировании. По данному случаю возбуждено уголовное дело в Республике Молдова.
Горячая линия информирует граждан Приднестровья о рисках нелегального трудоустройства. Сложная экономическая обстановка (отсутствие работы, трое детей, ребенок с инвалидностью) вынуждает граждан в поисках дохода выезжать за пределы страны. Люди рискуют и соглашаются трудится нелегально и без проверки данных о работодателе.
Если у вас остаются вопросы о правилах миграции, звоните на Горячую линию 0-800 88888, если вы звоните из Приднестровья, +373 533 86030 для звонков из-за рубежа.
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