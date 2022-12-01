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Продлен доступ к сельскохозяйственным угодьям Дубоссарского района

Продлен доступ к сельскохозяйственным угодьям Дубоссарского района

Фермеры Дубоссар получат доступ к сельскохозяйственным землям, расположенным вдоль трассы Тирасполь-Каменка, до 1 апреля 2023 года. Это произошло после того, как Тирасполь продлил ранее установленный срок, передаёт point.md ссылаясь на moldova1.md

В постоянных сообщениях из Кишинева говорилось об исключении каких-либо сроков в этом отношении, поскольку они не были установлены Протокольным решением от 25 ноября 2017 г., устранении односторонних ограничений и условий, обеспечении свободного и беспрепятственного передвижения фермеров, техники и их сельскохозяйственного инвентаря, беспрепятственной перевозке семенного материала и сельскохозяйственной продукции.

Власти заявляют, что они будут продолжать держать в поле зрения проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, до тех пор, пока они не будут решены устойчивым образом.
  • Сегодня, 10:51
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