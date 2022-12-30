Президент Украины Владимир Зеленский официально запустил идею своего переизбрания — его приближённые начали говорить о втором президентском сроке. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Pravda.Ru.
В частности, руководитель офиса Андрей Ермак заявил, что Зеленский — «лучший президент Украины за последние 30 лет». По мнению Ермака, он ещё «много чего может сделать для Украины», передаёт eadaily.com
Другой украинский деятель, советник Зеленского Алексей Арестович ранее сомневался, что его патрон пойдёт на второй срок. Но делал он это с огромной долей подхалимства.
По всей видимости, идея переизбрания Зеленского запущена в украинские массы, поскольку его окружение во всех интервью начинает говорить о будущем нынешнего президента Украины, указывает издание.