«Приднестровский конфликт должен быть урегулирован мирным путем. У нас есть пример Восточной Славонии, которая медленно и окончательно интегрировалась и стала нормальной частью Хорватии». Об этом Олег Серебрян сказал в интервью на Radio Chișinău, сообщает noi.md
«В нашем случае речь идет о территории, выходящей из-под контроля суверенного государства, поэтому, по моему мнению, самый доступный пример для нас и который можно как-то сравнить с нашим — это Восточная Славония в Хорватии. Это, по сути, единственный случай территориального конфликта такого рода с квазигосударством, самопровозглашенным государством, имеющим практически все институты и эффективный контроль над непризнанной территорией, который разрешился мирным путем. через международную администрацию. Это было в течение 2 лет в Восточной Славонии, что обеспечило переходный период", - сказал Серебрян.
Олег Серебрян также заявил в интервью, что Хорватия также имеет пример силового решения конфликта с так называемой Сербской Республикой Краина Сербская.
«В остальном конфликты такого рода нашли свое решение только через 2-й способ. Нет другого прецедента, кроме Восточной Славонии, которая имела положительное решение после дипломатического диалога, остальные были либо отделением - признанием отделения. Случай Сингапура, случай Бангладеш, случай Южного Судана и так далее. Так что, в конце концов, государства были бессильны. Эфиопия, большая страна, но все же признала Эритрею, или Судан признал Южный Судан и его конфликт был закрыт или не был закрыт... Либо путем военного решения, как было с Украиной, которую я упомянул», - сказал Олег Серебрян.
Вице-премьер также заявил властям Республики Молдова, что конфликт должен найти мирное, дипломатическое решение. «У нас есть наиболее близкий и наиболее правдоподобный пример Восточной Славонии, которая, кстати, не получила особого статуса, медленно и окончательно интегрировалась, стала нормальной частью Республики Хорватия», — сказал Олег Серебрян.